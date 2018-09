Vredesakkoord met FARC ligt twaalf jaar vast

De uitspraak houdt alle veranderingen aan het verdrag tegen voor de komende twaalf jaar en moet daarmee de rechtse oppositie van president Juan Manuel Santos, die altijd tegenstander van het vredesakkoord was, de wind uit de zeilen halen.

„Instituties en autoriteiten hebben de verplichting zich te voegen in wat in goed vertrouwen is bereikt in het uiteindelijke akkoord, tenminste tot het einde van drie volledige presidentiële termijnen na de ondertekening”, luidt de wettelijke herziening.