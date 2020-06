NS tevreden: mensen goed op de hoogte van verplichting mondkapjes

„Omdat het tweede pinksterdag was, waren er een stuk minder reizigers. Maar de meeste mensen die reisden, wisten dat ze een mondkapjes moesten dragen. Alleen voor de buitenlandse reizigers geldt dat niet altijd. Maar het wordt in het Nederlands en Engels op de stations omgeroepen, dus mensen weten dan alsnog dat ze een mondkapje moeten aanschaffen”, aldus een woordvoerster van de NS.

De mondkapjes zijn onder meer te koop in de kiosken op de stations. De NS is zeker in deze fase nog coulant met het uitdelen van boetes. „Het is toch allemaal nieuw en niet iedereen heeft het nog helemaal scherp.”

Ook de andere openbaar vervoerbedrijven keken maandag met een goed gevoel terug. „Het is altijd even afwachten hoe alles verloopt. We kijken tevreden terug op deze dag. Een aantal reizigers was het mondkapje nog vergeten. Deze reizigers zijn keurig uitgestapt om deze alsnog aan te schaffen. We hopen dat deze lijn zich voortzet”, aldus voorzitter Pedro Peters, voorzitter van OV-NL.

Wie geen mondkapje draagt, riskeert een boete van 95 euro. Het openbaar vervoer rijdt vanaf dinsdag weer volgens een normale dienstregeling, maar nog wel met 40 procent van de reizigerscapaciteit.