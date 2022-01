Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen blijft dalen

Binnenland

Instroom coronapatiënten in ziekenhuizen loopt op, totale bezetting blijft dalen

Het aantal coronapatiënten dat in een ziekenhuis moet worden opgenomen, neemt toe. In de afgelopen week zijn gemiddeld bijna 120 mensen per dag op een intensive care of verpleegafdeling beland. Dat gemiddelde stijgt voor de derde dag op rij en dat is de langste periode van toename sinds eind novembe...