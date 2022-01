Ruim 46.200 nieuwe coronagevallen, achterstand neemt verder toe

Door de snelle stijging van het aantal positieve tests kunnen computersystemen de meldingen niet bijhouden. Veel meldingen zijn nog niet verwerkt, de achterstand is opgelopen tot ongeveer 46.000 over de afgelopen vijf dagen. Op vrijdag was de achterstand nog 30.000 positieve tests over vier dagen. Dit zijn besmettingen die wel zijn bevestigd, maar die nog niet konden worden geregistreerd.

Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen blijft dalen

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen blijft dalen. In totaal liggen er nu 1083 patiënten met het coronavirus in het ziekenhuis. Dat zijn er 25 minder dan vrijdag, volgens de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

De daling van het aantal coronapatiënten is volledig toe te schrijven aan de verpleegafdelingen. Daar liggen nu nog 796 coronapatiënten. Op de intensive cares liggen momenteel 287 coronapatiënten, evenveel als vrijdag.

In de afgelopen 24 uur werden er 8 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de ic’s. Op de verpleegafdelingen werden 124 nieuwe patiënten binnengebracht.