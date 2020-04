’Schapenhouders moeten wolven weren met stroomdraad’

Dat adviseert de Wolvencommissie onder leiding van oud-staatssecretaris Pieter van Geel. De commissie heeft zich gebogen over maatregelen tegen schade door wolvenaanvallen. Gelderland stelde de commissie in, omdat zich in die provincie de eerste wolven vestigden. Maar de adviezen van de commissie gelden voor elk gebied waar wolven een territorium kiezen, zoals bijvoorbeeld in Drenthe lijkt te gebeuren. Dierenhouders, grondeigenaren en overheden gaan de adviezen bespreken.

Na uitvoerig onderzoek in binnen- en buitenland blijkt volgens de commissie dat een afrastering met stroomdraden van laag bij de grond tot 1,20 meter hoog het meest effectief is. Door de schok van stroomdraden leren wolven dat schapen en geiten geen aantrekkelijke prooi zijn. Zo’n aanval laten ze dan al heel snel achterwege, aangezien ze pijnlozer aan wild als prooi kunnen komen.

Schadeclaim

Dierenhouders die voor 2022 goede maatregelen hebben genomen, houden ook daarna recht op een schadevergoeding. Maar, waarschuwt de commissie, het zal nog moeite kosten om iedereen te overtuigen van de noodzaak. En die is er, want afrasteringen tegen wolven werken alleen goed als iedereen meedoet. „De weerstand tegen de komst van de wolf is nog groot. Veel boeren en grondeigenaren vinden dat het beest afgeschoten moet worden.” Dat mag niet, want de wolf is een beschermd dier.

Provincies hebben samen een wolvenbeleid opgesteld. Maar de commissie vindt dat er landelijk beleid moet komen nu de wolf oprukt. Daarin moet onder meer worden beschreven in welke gebieden de wolf echt ongewenst is en wanneer een dier dan wel gedood zou mogen worden.

