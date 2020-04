Osterhaus: ’Mondkapjes eerst naar de zorg’

,,Als je dat niet weet en je doet het verkeerd, dan kan het weleens zijn dat het juist niks bijdraagt”, waarschuwt de viroloog. ,,Als je de buitenkant aanraakt, hem niet goed opzet of je wrijft in je mond of ogen loop je daardoor meer kans om besmet te raken.”

De viroloog reageert daarmee op de uitspraak van premier Rutte die donderdag erkende dat mondkapjes voor mensen buiten de zorg onderdeel kunnen zijn van de uitweg uit de coronacrisis.

Prioriteiten stellen

,,Mondkapjes zijn zeker geen panacee, niet de enige oplossing. Maar zou, in het geval van contactberoepen, zeker wel kunnen bijdragen. Wat dat betreft kan er een positieve werking van uitgaan.”

Osterhaus benadrukt dat het wel een kwestie van prioriteiten stellen is. ,,Vooropgesteld dat er voldoende kapjes verkrijgbaar zijn en dat ze eerst daarheen gaan waar ze nodig zijn: de zorg en de laboratoria waar vaccins en medicijnen tegen het nieuwe coronavirus getest worden. Het is dus prematuur om te spreken over mondkapjes voor mensen buiten de zorg als onderdeel van de uitweg uit de coronacrisis. Beschikbaarheid is nu de grootste struggle. Het zou van de gekke zijn als mensen op straat met mondkapjes lopen terwijl ze in de zorg met een tekort zitten.”

Agressie

Bovendien zouden mondkapjes in de openbare ruimte ook agressie kunnen opwekken. Waar het in Aziatische landen al voor de corona-uitbraak een geaccepteerd fenomeen was, zouden mensen hier kunnen denken dat de drager besmet is en er dus niets te zoeken heeft.

Desondanks gelooft Osterhaus dat mondkapjes een positieve rol kunnen spelen in het zeer voorzichtig aanzwengelen van de economie. ,,In Aziatische landen zie je dat het virus minder heeft toegeslagen. Daar moet je tegelijkertijd bij zeggen dat er ook veel andere maatregelen genomen zijn. Het is heel moeilijk om de individuele waarde van maatregelen te schatten.”