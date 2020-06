Terreurverdachte opgepakt in azc Balk

De rechtbank in Rotterdam heeft deze groepering vorig jaar twee keer aangemerkt als terroristische organisatie. De dinsdag aangehouden verdachte heeft in december 2018 in Nederland asiel aangevraagd. Het onderzoek naar de man is begonnen met informatie van de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

In zijn kamer in het azc zijn verschillende gegevensdragers in beslag genomen, aldus het OM. Vrijdag heeft de rechter-commissaris in Rotterdam bepaald dat de man de komende twee weken blijft vastzitten.