In Nederland kan het beter, erkent Andrea Sahlgren Topvrouw Viaplay kondigt noodnummer aan voor gefrustreerde F1-kijker

Door Henk Runhaar

Andrea Sahlgren is verantwoordelijk voor de Viaplay-streams. Ⓒ Viaplay

Viaplay komt volgende week met een speciaal telefoonnummer voor klanten die tijdens Formule 1-weekenden kampen met vastlopend beeld. „Meld je, dan gaan we exact kijken op welk punt in de race het misging en wat we eraan kunnen doen.”