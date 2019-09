Lichaam Mugabe volgende week opgehaald

Mugabe, die zijn land 37 jaar regeerde, stierf vrijdag op 95-jarige leeftijd in de Aziatische metropool. Hij had zich daar de afgelopen maanden laten behandelen. Zijn gezondheidstoestand was verslechterd sinds hij in 2017 opzij was geschoven door het leger.

Het is nog onduidelijk wanneer de oud-president precies zal worden teruggebracht en begraven. Dat moet de Zimbabwaanse regering nog bekendmaken.

„Alles wat ik weet is dat mensen maandag vertrekken om het lichaam op te halen”, zegt neef Leo Mugabe. „Dus als we aannemen dat ze daar dinsdag aankomen en het lichaam klaar ligt, lijkt het aannemelijk dat ze hier woensdag weer landen”, zei hij.