Iran kent wereldwijde zucht naar wraak

Deense en Duitse politie pakken Syrische terreurverdachten op

De Duitse en Deense politie hebben drie Syrische broers opgepakt die een terroristische aanval zouden hebben voorbereid. Twee van hen werden in Denemarken aangehouden en de derde in Duitsland, meldt justitie in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt. De Deense veiligheidsdienst maakte bekend dat in totaa...