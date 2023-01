Fakkeldrager die Kaag bedreigde lijsttrekker voor Jezus Leeft! bij Provinciale Statenverkiezingen

Afgelopen januari werd Van den Berg tot een half jaar cel veroordeeld voor het bedreigen van minister Kaag en ex-topambtenaar Joris Demmink. Bij Kaag stond hij met een brandende fakkel voor de deur te zwaaien. Kort daarvoor bracht hij ook al een bezoekje aan de woning van minister Hugo de Jonge. Van den Berg kwam in juni vrij, maar werd niet lang daarna weer opgepakt omdat hij zich niet aan de voorwaarden van de rechter hield.

Inmiddels is hij al weer ’een paar weken los’, zegt Jezus Leeft!-oprichter Joop van Ooijen. „En vanmiddag wordt hij vrijgesproken”, is Van Ooijen overtuigd. „Hij heeft op zijn manier geprotesteerd.”

De Kiesraad laat weten dat je het wel heel bont moet maken om geweigerd te worden op de kandidatenlijst. Je stemrecht moet je ontnomen zijn en je moet veroordeeld zijn tot minimaal een jaar celstraf wegens een zwaar delict. „We kunnen concluderen dat dat hier niet het geval is”, zegt een woordvoerster van de Kiesraad.

Jezus Leeft! Heeft al vaker meegedaan aan de Provinciale Verkiezingen maar nooit een zetel gehaald. „De aanhouder wint”, zegt Van Ooijen. Florens van der Spek, partijwoordvoerder, voegt daaraan toe: „Meedoen is belangrijker voor ons dan winnen.”

Weinig kandidaten

Over de kandidatuur van Van den Berg in de kiesdistricten Haarlem en Amsterdam zegt Van der Spek dat er weinig kandidaten voorhanden zijn: „We hebben niet zoveel te kiezen. Er zijn weinig mensen te vinden. Max wil wel.” Over de veroordeling van de nieuwbakken lijsttrekker maakt ook Van der Spek zich niet druk: „Max, maar ook u en ik: we maken allemaal fouten.”

Maar Justitie neemt de kwestie hoog op. Het Openbaar Ministerie eiste maandag in hoger beroep een celstraf van 174 dagen en zes maanden voorwaardelijk tegen Van den Berg. Daarnaast wil het OM dat het hof de verdachte een contact- en gebiedsverbod oplegt voor leden van het kabinet. Van den Berg hoeft wat de aanklager betreft niet terug naar de gevangenis, want hij heeft zijn straf al in voorarrest uitgezeten.

„Demonstreren mag. Wat we niet willen is dat mensen grenzen overschrijden”, zei de aanklager bij het hof. „In feite is verdachte voor eigen rechter gaan spelen.”

De verdachte uit Amsterdam erkent dat hij op 5 januari 2022 met een brandende fakkel voor de deur van Kaag stond en leuzen schreeuwde in haar straat. Zijn protest werd gefilmd voor sociale media. Hij had naar eigen zeggen niet de bedoeling Kaag te bedreigen. „De intentie was om door haar straat te lopen en even contact met haar te maken. We zijn daarna meteen weggegaan toen bleek dat ze niet met ons wilde spreken”, aldus de verdachte. „Als ik het over had mogen doen, had ik de fakkel niet naar de deur meegenomen. Dat zag er een beetje onhandig uit.”

Strijd met overheid

De aanklager noemde de impact van de bedreiging zeer groot. „De verdachte ziet het als zijn plicht een strijd te voeren met de overheid. Dit is een zeer beangstigende situatie geweest voor de bewoners. In een democratische rechtsstaat is het van belang dat politici zonder angst en bedreigingen hun werk kunnen doen.”