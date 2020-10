Archiefonderzoek naar geroofd Joods vastgoed: ’Er is geen echte wil’

Vooroorlogse foto van de Piet Heinstraat. Ⓒ Gemeentearchief Den Haag

Het einde van de Tweede Wereldoorlog betekende voor Joden die de holocaust hadden overleefd niet het einde van het leed dat ze door de Nederlandse overheid werd aangedaan. Gemeenten zagen in de Jodenvervolging geen beletsel hen alsnog voor gemeentelijke lasten op te laten draaien. De pijnlijke episode is in veel gevallen nooit recht gezet.