Kaag: voortaan altijd in Den Haag op dinsdag

Vervolgens reisde ze af naar België voor een werkbezoek over zwerfafval in de Belgische rivier de Maas. Desgevraagd wil Kaag vrijdag geen spijt betuigen voor haar afwezigheid. „Het is gelopen zoals het gelopen is. Ik zal er voortaan extra scherp op zijn”, zegt ze vrijdag tijdens een persconferentie. „Ik vind het wel jammer dat de discussie over koopkracht werd overschaduwd door mijn afwezigheid.”

Kamervoorzitter Bergkamp stuurde na de ophef rondom de afwezigheid van Kaag een herinnering aan alle bewindspersonen dat zij op dinsdag beschikbaar moeten zijn voor het Vragenuurtje, tenzij er buitenlandse verplichtingen zijn waar iemand écht niet onderuit kan. Een project over zwerfafval lijkt daar niet direct onder te vallen.

Kaag dacht niet dat ze iets fout deed, stelt ze. „Ik had mij al twee weken geleden afgemeld, en was naar eer en geweten in de veronderstelling dat ik me daarmee aan de regels hield. Het lijkt me dat ik vanaf nu in alle gevallen op dinsdag in Den Haag ben, dat lijkt me het makkelijkst.”

