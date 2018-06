Jack van Gelder verlaat NOS

Onlangs verbond Van Gelder zich nog voor de komende drie jaar aan de NOS die diens vertrek dan ook 'buitengewoon jammer' vindt. "Hij is een van onze gezichtsbepalende presentatoren en we wilden hem dus ook niet kwijt. Juist daarom hebben we onlangs nieuwe afspraken gemaakt tot ruim na Jacks 65ste verjaardag. Hij kiest nu echter alsnog voor een nieuwe uitdaging", stelt hoofdredacteur Maarten Nooter van NOS Sport.

"Ik heb lang, heel lang nagedacht over deze overgang", legt Van Gelder uit. „Ik zie in Sport1 een enorme uitdaging en verheug mij op iets nieuws. Ik heb met enorm veel plezier sinds 1975 bij NOS Langs de Lijn en sinds 1995 bij Studio Sport mogen werken. Wij gaan als zeer goede vrienden uit elkaar. Mooi dat dat zo kan."

'Bod uit Qatar'

Nooter trekt nog een mooie vergelijking: "In voetbaltermen zou je kunnen zeggen dat wij in de spreekwoordelijke nadagen van zijn loopbaan nog een prachtige nieuwe meerjarige overeenkomst hadden gesloten, maar dat er ineens een bod uit Qatar kwam waar Jack geen 'nee' tegen kon zeggen."

Van Gelder is voor het laatst te zien en te horen bij de NOS tijdens de EK-kwalificatieduels van het Nederlands elftal tegen IJsland (3 september) en Turkije (6 september). Op 31 augustus presenteert hij voor de allerlaatste keer Studio Voetbal.

Jack van Gelder maakte zijn NOS-debuut in 1975 in het radioprogramma Langs de Lijn. Zijn eerste grote evenement was de Olympische zomerspelen van 1976 in Montreal. Vanaf dat moment groeide hij uit tot één van de uithangborden van de NOS, zowel op televisie als op de radio.