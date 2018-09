Zwangere vrouw in buik gestompt

De problemen begonnen zondag rond 13.45 uur toen twee mannen (van 19 jaar en 25 jaar) en een vrouw (19 jaar) verhaal kwamen halen bij de bewoners van een huis in de Koestraat vanwege herrie. De woordenwisseling ontaardde in een handgemeen. Het drietal sloeg de zwangere vrouw in haar buik. Een 25-jarige man die ook in de woning aanwezig was, kreeg klappen in zijn gezicht.

De politie heeft de daders aangehouden. De ongeboren baby van de vrouw bleef ongedeerd. Ze hoefde niet naar het ziekenhuis.