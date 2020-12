Verhoging ozb drijft Amsterdamse middenstand tot wanhoop

Premium Binnenland

Zo wordt de kerstvakantie toch nog leuk: op speurtocht en veel spelletjes

Nu de kerstvakantie echt is begonnen, vragen ouders zich af hoe zij in lockdowntijden hun kroost moeten vermaken. Deels binnen, klinkt het. Maar ook buiten zijn we beter voorbereid dan toen in maart het land goeddeels op slot moest.