Man in VS schiet zes mensen dood op verjaardagsfeest

Het feestje vond plaats op een woonwagenkamp. Meerdere families waren in een trailer samengekomen om de verjaardag te vieren. „De verdachte is het vriendje van een van de vrouwelijke slachtoffers. Hij reed naar het park, liep naar binnen en opende het vuur”, laat de politie van Colorado Springs weten. Zijn motief is onbekend.

„Deze verschrikkelijke daad heeft geresulteerd in de dood van zes volwassenen. De aanwezige kinderen zijn ongedeerd gebleven en verblijven momenteel bij kennissen”, meldt de politie. Bij aankomst trof de politie zes doden aan en een man, de schutter, die in kritieke toestand verkeerde. „Hij is naar het ziekenhuis gebracht en daar overleden aan zijn verwondingen.”

De burgemeester van Colorado Springs, John Suthers, laat in een verklaring weten: „Vandaag rouwen we om de overledenen en denken we aan hun nabestaanden.”