Lawine op Feldberg, slachtoffer gered

Archiefbeeld Ⓒ EPA

TODTNAU - Op de Feldberg in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg is zaterdag een man bedolven door een lawine. Drie gealarmeerde reddingswerkers konden hem snel lokaliseren en bijtijds onder de sneeuw vandaan halen. Het gewonde slachtoffer, dat met drie metgezellen onderweg was op de flanken van de berg, is per helikopter naar een ziekenhuis gebracht.