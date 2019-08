Schietpartij Philadelphia: zeker zes agenten neergeschoten

Het motief van de verdachte(n) is nog onduidelijk. Amerikaanse media meldden dat het vermoedelijk om een clash met een gangbende gaat.

De gewonde agenten zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar ze verkeren niet in levensgevaar. Een van de agenten is in zijn hoofd geraakt, maar hij is nog wel aanspreekbaar. Anderen kregen kogels in de armen en benen.

Fox News spreekt van een ’wilde schietpartij’ met meer dan honderd schoten. Op beelden is te zien dat er een verdachte is aangehouden, maar de situatie was daarna nog steeds niet onder controle. De schietpartij zou rond half vijf ’s middags lokale tijd vanuit een huis begonnen zijn.