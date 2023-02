Cel- en taakstraffen geëist om vals diploma en VOG: ’Bedreiging voor de zorg’

Het Openbaar Ministerie spreekt van ’een bedreiging voor de kwaliteit van de zorg voor vaak kwetsbare patiënten’ door medewerkers of zzp’ers die met valse documenten of een nep-VOG aangenomen worden. De verdachten wordt valsheid in geschrifte en oplichting verweten. Het OM eist een taakstraf van 150 uur en twee maanden gevangenisstraf voorwaardelijk voor verdachten die zowel valse diploma’s als valse VOG’s hebben gebruikt, tot een taakstraf van 80 uur voor het gebruik van een valse VOG. Eén zaak is aangehouden.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het OM begonnen in 2019 een strafrechtelijk onderzoek na meldingen over meerdere uitzendkrachten. „Een tweetal bemiddelingsbureaus is nader onderzocht en alleen al daaruit is een groot aantal personen naar voren gekomen die gebruik zouden hebben gemaakt van deze valse documenten. Uit het onderzoek komt verder naar voren dat het veelal jonge mensen betreft, zonder of niet met het juiste diploma, waarvan zelfs een aantal een strafblad heeft.”

„Door een tekort aan gekwalificeerd personeel in de zorg, zien ongediplomeerde mensen op deze wijze kans om als zzp’er aan de slag te gaan in de zorg. En doordat voor zzp’ers geen regels gelden voor werktijden en rusttijden, kunnen zij veel uren draaien én hogere tarieven in rekening brengen”, aldus het OM. Zorgaanbieders en uitzendbureaus worden opgeroepen strenger te controleren via de systemen van DUO en Justis.

De twee bemiddelingsbureaus die zijn onderzocht komen op een later moment nog aan bod in de rechtbank.