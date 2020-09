Vermiste 80-jarige wandelt persconferentie over eigen verdwijning binnen

Harry Harvey werd zaterdag tijdens een hagelstorm in de Yorkshire Dales in Noordoost-Engeland gescheiden van zijn wandelpartner en de volgende middag officieel als vermist opgegeven.

Meer dan 100 leden van het Swaledale Mountain Rescue Team zochten dagenlang, maar tevergeefs, naar de man op leeftijd. Er werd gevreesd voor zijn leven. Een natuurfotograaf die hem zag lopen, waarschuwde onmiddellijk de reddingswerkers, zo meldt CNN.

Harvey belde zijn vrouw om haar te laten weten dat hij in veiligheid was en waarop hij in allerijl naar de persconferentie werd gebracht die op het punt stond te beginnen.

Drie hele goede wilde kampeeravonden

Bij de persconferentie in de lokale pub wilde zijn familie een oproep doen om Harvey te helpen zoeken. Terwijl zijn familie zich grote zorgen maakte, trakteerde Harvey de lokale media op het verhaal van zijn overlevingsavontuur. „Ik heb drie hele goede wilde kampeeravonden gehad waar ik alleen was en alle uitrusting had die ik nodig had”, zei Harvey terwijl hij bij het vuur van de pub zat.

„Het enige waar ik een beetje tekort aan kwam, was dat ik een enorme eetlust heb en als ik honger krijg, moet ik iets te eten krijgen, anders kan ik niet verder”, voegde hij eraan toe.

Harvey droeg een verband op zijn hoofd, omdat hij onderweg gewond was geraakt. Naar eigen zeggen door een val van een brug waarbij hij zijn kompas verloor.

Huisarrest

Harvey’s zoon, Phil, grapte opgelucht dat zijn vader nu „huisarrest” kreeg en een veiliger hobby zou moeten zoeken, „zoiets als bowlen”. „Hij heeft het fantastisch gehad. Voor ons was het een nachtmerrie”, voegde de schoondochter van Harvey eraan toe.

Harvey zegt er spijt van te hebben dat hij zoveel onrust heeft veroorzaakt bij zijn familie. „Als ik het had geweten, zou ik op eigen houtje naar huis zijn gegaan”, voegde hij eraan toe. „Het is helemaal niet mijn gewoonte om gedoe te veroorzaken.”