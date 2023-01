Premium Het beste van De Telegraaf

Diverse Zuid-Europese landen halen testplicht van stal Wat te doen met reizende Chinezen? ’Illusie dat we corona buiten de deur houden’

Door Alexander Bakker en Koen Nederhof Kopieer naar clipboard

Een meerderheid van de EU-lidstaten is voorstander van het testen van reizigers in China voor vertrek. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - „Het is een illusie dat we corona buiten de deur kunnen houden.” Onomwonden klinkt vanuit het RIVM dat maatregelen tegen Chinese reizigers hooguit enkele dagen tijdwinst opleveren. Toch wordt al ruim een week gesoebat op zowel nationaal als Europees niveau over potentiële beperkingen. Wat is de zin en onzin daarvan?