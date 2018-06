Reekalfjes prooi loslopende honden

Alleen al in het Valtherbos werden tientallen baasjes op de bon geslingerd.

„Het is een drama”, treurt de medewerker van Staatsbosbeheer. „De ene dag kijk je in de zwarte oogjes van zo’n pasgeboren reetje. Een paar dagen later vind je datzelfde dier doodgebeten terug. Soms met een aangevreten nekje, soms met gebroken rug.” De boswachter doet een oproep aan alle hondenbezitters. „Houd uw dieren deze periode extra in de gaten.”