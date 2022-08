Dronken automobilist met kind (2) op achterbank van de weg gehaald in Maasbracht

Binnenland

Vrouw (42) vervolgd voor betrokkenheid bij ongeval oud-minister Dekker

De vrouw die betrokken was bij de ernstige valpartij van oud-minister Sander Dekker wordt vervolgd. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie in Den Haag. De 42-jarige Monsterse wordt verdacht van: of het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel of mishandeling met zwaar lichamelijk letsel ten gevolg.