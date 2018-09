'Schadevergoeding Germanwings te laag'

Het is de tweede keer dat de nabestaanden een schadevergoeding van Lufthansa, eigenaar van Germanwings, weigeren. Eerder had de luchtvaartmaatschappij 10.000 euro geboden voor naaste familie. Omdat de groep slachtoffers zo klein is, kan de maatschappij beter nadenken over „bedragen met zes cijfers”, schreef Giemulla.

Op 24 maart liet copiloot Andreas Lubitz een vliegtuig dat op weg was naar Düsseldorf bewust neerstorten in de Franse Alpen, waardoor alle 150 inzittenden om het leven kwamen.