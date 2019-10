Rutte: ’Otten is geen rechtse VVD’er’

Rutte (VVD) wil de zeer lage rente van dit moment weliswaar gebruiken om miljarden te lenen, maar dat geld moet volgens hem worden gebruikt om te investeren in de economie. Het kabinet denkt na nog na over de precieze vormgeving van zijn plannen. Maar het is in elk geval niet de bedoeling het geld voor lastenverlichting aan te wenden. Dat zou ook niet passen bij een „rechtse VVD’er”, zei Rutte. Hij wees erop dat lastenverlichting structureel is, dus jaarlijks terugkeert.

Otten werd in mei voor Forum voor Democratie in de Senaat gekozen, maar al snel uit de partij gezet. Zijn zetel behield hij. Samen met twee andere ex-FvD’ers vormt hij nu een eigen fractie.