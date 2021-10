Zus slachtoffer drillrap-steekpartij:’Geef signaal af tegen gebruik van messen’

Binnenland

20-jarige Rotterdammer doodgeschoten

In Rotterdam is maandagavond bij een schietpartij een man om het leven gekomen. De schietpartij had rond 22.20 uur plaats in de Schiltmanstraat, in het stadsdeel Feijenoord, zo meldt de politie. Het slachtoffer is een 20-jarige inwoner van de stad. Hij overleed in het ziekenhuis.