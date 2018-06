Relaxed voorbijvaren

„Op weg naar Zwartsluis, onze thuishaven. Ik denk een kleine twee uurtjes te gaan, met wat oponthoud door twee bruggen en een sluis.” Ze kennen de Weerribben en de Wieden als hun broekzak: „Maar van deze natuur krijgen we nooit genoeg. Het is prachtig om tussen al die weilanden door te varen, die grazende koeien zien. Het is gek, maar waar: vanaf het water zie je het meest van het land.”

