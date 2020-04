Kabinet waakt voor overbelasting verpleegkundigen

De bewindsman benadrukt dat de capaciteit waartoe nu is opgeschaald – eind deze week 2400 bedden – niet voor problemen zorgt en dat er zelfs een kleine buffer is. „We gaan in overleg kijken wat wel of niet kan.” Vanuit de Tweede Kamer klinkt de bij sommige partijen de roep om alvast op te schalen tot 3000 bedden om coronapatiënten met ernstige klachten op te kunnen vangen. Volgens Van Rijn zijn er nog mogelijkheden, bijvoorbeeld door meer patiënten op te vangen in Duitse ziekenhuizen.

Nederland dreigt verpleegkundigen te overvragen in de coronacrisis. Met die noodkreet kwam Gerton Heyne, voorzitter van V&VN, de beroepsvereniging voor 105.000 verpleegkundigen. Zo noemde hij 2400 ic-bedden het absolute maximum dat in Nederland nog bediend kan worden door daartoe opgeleide ic-verpleegkundigen. „Elke wens boven de 2400 is spelen met vuur, een illusie. Wat nu wordt gevraagd is al op het randje. Het is topsport. Mentaal ontzettend zwaar. En je kunt niet zomaar even een blik ic-verpleegkundigen opentrekken.”

Minister De Jonge (Volksgezondheid) voegde daar bij de inloop van de ministerraad aan toe dat het kabinet niks ziet in het verplicht dragen van mondkapjes in de openbare ruimte, zoals op sommige plekken in Duitsland en de Verenigde Staten gebeurt. „In de openbare ruimte maskers dragen voegt niets toe. Laten we die vooral in onze ziekenhuizen gebruiken en in onze verpleegtehuizen. Er is al een groot tekort daaraan.” Volgens De Jonge is het ’een vorm van schijnveiligheid’.