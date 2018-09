Porosjenko stellig over Russische rol MH17

Oekraïne heeft vanaf het begin de schuld op Rusland geschoven, maar Porosjenko deed dit nog niet eerder in zulke directe bewoordingen.

Porosjenko is niet de enige die de herdenkingsdag van de vliegramp aangrijpt om een beschuldigende vinger te wijzen naar de vermeende dader. Tijdens een herdenkingsplechtigheid in Grabovo zei Aleksander Zachartsjenko, leider van de opstandige Oost-Oekraïense regio Donetsk, dat de „Oekraïense criminelen” voor de ramp „verantwoordelijk” zijn.

Vrijdag is het precies een jaar geleden dat het vliegtuig neerstortte in een veld in Oost-Oekraïne.