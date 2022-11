’Nederlanders gedrogeerd en beroofd in Spanje, twee vrouwen opgepakt’

Dat melden Spaanse media. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten niet bekend te zijn met de zaak. ,,We hebben in ieder geval geen verzoek om consulaire bijstand gehad”, laat een woordvoerder desgevraagd weten.

Agenten van de Spaanse nationale politie arresteerden twee vrouwen van 24 en 27 jaar in Chiva – nabij Valencia – en in Benidorm, op verdenking van het injecteren van drankjes en het beroven van de toeristen in Puerto Banús, nabij Marbella, zo meldt het medium Sur. Dat gebeurde al in april, maar werd pas na de aanhouding bekendgemaakt. De slachtoffers ontmoetten de twintigers op een feestje en na een gezellige tijd nodigden ze hen uit in hun gehuurde appartement, om daar de avond een hartstochtelijk vervolg te geven.

Cocktail

Naar verluidt stelden de vrouwen voor om een lekkere cocktail voor hun dates te maken, die dat wel zagen zitten. Wat ze niet doorhadden is dat er een chemische substantie in hun drankje werd gespoten, die na onderzoek benzodiazepine bleek te zijn, bekend als een medicijn tegen onder andere slaapproblemen. De gedrogeerde slachtoffers, die enkele dagen op vakantie waren, werden versuft wakker en merkten dat hun gezelschap spoorloos was verdwenen, met al hun waardevolle spullen. Ze wendden zich meteen tot het politiebureau om aangifte te doen, en gingen ook naar het ziekenhuis waar werd geconstateerd dat ze een vergiftiging hadden opgelopen.

Van de mannen waren onder andere mobiele telefoons en andere elektronische apparaten gestolen, ter waarde van zo’n 9000 euro. Na maanden onderzoek van een speciale eenheid van de politie in Marbella werden de twee twintigers gelokaliseerd en gearresteerd. Ze moeten binnenkort voor de rechter verschijnen.