Rammelende plannen rond energieslurpende mega-datacentra

Momenteel zijn er al vele hectares bebouwd met datacentra. In totaal wil Hollands Kroon meer dan 200 hectare volzetten met dergelijke ’dozen’. Ⓒ Hollandse Hoogte / Olaf Kraak Fotografie

Haarlem - Plannen voor de realisatie van energieslurpende mega-datacentra in de Kop van Noord-Holland rammelen zo erg dat de provincie Noord-Holland zich genoodzaakt voelt om in te grijpen. De gemeente Hollands Kroon, die tot onbegrip van de provincie en omliggende gemeenten op eigen houtje het aantal hectares dat met datacentra bebouwd mag worden wil verviervoudigen, krijgt een stevige tik op de vingers van het provinciaal bestuur in Haarlem. Dat blijkt uit een brief die donderdag verzonden is en in handen is van De Telegraaf.