,,Ons doel is het linkerrijtje. De vloot lag qua punten vorig jaar heel dicht bij elkaar. We hopen dit jaar aan de goede kant te komen.'' De bemanning is dit jaar vroeg begonnen met trainen. ,,Daar hebben we voldoende tijd voor gehad.''

Scheepsnaam: 'Klaas van der Meulen'

Schipper: Teake Klaas van der Meulen

Leeftijd: 35

Beroep: schipper

Schipper sinds: 2013

Plaats 2014: elfde

Bouwjaar: 1912

Werf: Roorda, De Piip, Drachten

Tonnage: 45 ton

Lengte: 19,50 meter

Breedte: 3,69 meter

Holte: 1,15 meter

Diepgang: 0,40 meter

Maximaal zeiloppervlak: 168,4 vierkante meter'