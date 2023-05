Foto Loekasjenko gedeeld na speculaties over gezondheid

De foto zou zijn genomen op een militair commandocentrum. Op de foto lijkt Loekasjenko een verband om zijn linkerhand te hebben.

De Wit-Russische president verscheen op 9 mei voor het laatst in het openbaar op festiviteiten in zowel Minsk als Moskou vanwege de Russische Dag van de Overwinning. Daarna viel zijn afwezigheid op. Zo verscheen hij onder meer zondag niet op een ceremonie in Minsk waar hij werd verwacht. Er gingen berichten rond dat hij was opgenomen in een ziekenhuis, maar deze zijn niet officieel bevestigd.

In Wit-Rusland wordt er volop gespeculeerd over de gezondheid van president Aleksandr Loekasjenko. De leider is al een week niet meer in het openbaar gezien. Rusland-expert Bob Deen van instituut Cingendael vertelt wat voor gevolgen het eventueel kan hebben voor de oorlog in Oekraïne als er inderdaad iets met Loekasjenko aan de hand zou zijn. De tekst gaat verder onder de video.

Het bericht op Telegram verscheen kort nadat oppositieleider Svetlana Tichanovskaja op Twitter haar aanhangers vertelde dat de geruchten over Loekasjenko's gezondheid betekenden dat ze voorbereid moeten zijn op elk scenario. "Om Wit-Rusland op de weg naar democratie te zetten en te voorkomen dat Rusland zich met ons bemoeit."