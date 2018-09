Minder dikke kinderen in hoofdstad

Het aantal Amsterdamse kinderen met overgewicht daalt. Meer kinderen ontbijten en bijna de helft haalt de norm gezond bewegen. Dit blijkt uit cijfers die de gemeente Amsterdam donderdag naar buiten bracht.

In 2013 had 15,2 procent van de kinderen in de hoofdstad overgewicht, in 2011 lag dit percentage nog op 16,8 procent. Onder de oudere kinderen van niet-Westerse afkomst komt overgewicht vaker voor dan onder de jonge kinderen, meldt de gemeente. Meisjes zijn iets vaker te zwaar dan jongens.

Het doel van de gemeente is dat alle Amsterdamse kinderen in 2033 een gezond gewicht hebben. Het programma Jump-in helpt 54 basisscholen een gezonde school te worden. Op deze onderwijsinstellingen krijgen de kinderen per dag in totaal 300 kilo minder suiker binnen dan voorheen, omdat ze 's ochtends water drinken in plaats van pakjes sap.

