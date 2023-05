Graffiti wapen tegen oorlog Soedan

De graffiti-spuiters zijn van de ’Jeraif’-buurtgroep uit de gelijknamige wijk in het oosten van Khartoem. Duaa Tariq is hun leider die waakt over deze gevaarlijk operaties omdat het schieten van elke kant kan komen. „We wachten op pauzes in de vuurgevechten, en dan trekken we erop eruit”, vertelt Tariq vanuit haar schuilplaats in Khartoem.

Op een van hun video’s is te zien hoe jongeren aan komen lopen onder het schudden van spuitbussen, met het karakteristieke gerikketik van het kogeltje dat de inkt vloeibaar moet houden. Ze komen bij aan bij een verwoest voertuig dat op z’n kant ligt. Snel spuiten ze teksten die oproepen tot vrede op het dak, ook op de zijkanten. „Nee tegen oorlog. We willen een burgerbestuur”, staat er in het Arabisch.

Hoop

Het doet denken aan de grafitti’s in 2019 tijdens de demonstraties die leidden tot de val van dictator Omar Al-Bashir. Dat waren uitingen van hoop en wederopbouw. „Verdrietig dat het is afgelopen zoals nu”, betreurt Tariq aan de telefoon, terwijl een straaljager overvliegt, een snerpend geluid dat door merg en been snijdt. Anders dan in 2019 is het gevaarlijk buiten.

Tariq vertelt dat er nauwelijks meer mensen op straat zijn vanwege de strijd tussen de generaals van de Sudan Armed Forces en de paramilitaire Rapid Support Forces. „Verder worden door de bombardementen installaties voor stroom en water geraakt, en zitten we vaak zonder”, vertelt Tariq. „Ook zijn bakkerijen in het industriële deel van Khartoem geraakt, en hebben we nauwelijks brood meer.”

Er is nog wel wat bakmeel waarmee mensen het Soedanese pita-brood bakken. „Ook daar is schaarste aan omdat de kramen die dat verkochten verdwenen zijn.” Tarig en haar groep hopen dat de boodschappen op de muren en auto’s aankomen bij de generaals, en dat die gaan onderhandelen over een staakt-het-vuren dat standhoudt.

De jongste poging daartoe is onderhandeld door president Salva Kiir van Zuid-Soedan, en moet donderdagmorgen in gaan. De noodzaak werd woensdag door VN-voorzitter António Guterres in Nairobi benadrukt. „Als deze oorlog doorzet lopen we kans op 800.000 vluchtelingen”, zei hij tegen de pers.

„Ik ben hoopvol over het staakt-het-vuren, maar niet overtuigd. De eerste prioriteit daarna is humanitaire hulp.” Tariq zegt dat zij en haar groep net zo lang doorgaan tot het vrede is.