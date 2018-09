Leden CNV tegen cao ambulancezorg

Het akkoord van vorige week was heel moeizaam en pas na meerdere acties tot stand gekomen. CNV Zorg & Welzijn gaat nu met de leden in ambulancezorg in gesprek over hoe verder. „Het actietraject wordt weer opgepakt om zo betere arbeidsvoorwaarden te realiseren”, meldt de vakbond.

Vakbond FNV was al niet akkoord met de cao en blijft actievoeren.