Gedwongen warmtepomp ’helemaal koekoek’

Video

‘Verplichte warmtepomp is dwangmania van het kabinet’

Als je vanaf 2026 je cv-ketel vervangt, moet je daar een hybride warmtepomp of een ander duurzaam alternatief voor in de plaats nemen. Het kabinet maakte dinsdag bekend dat dit niet langer een keuze is, maar een plicht. Meerdere politieke partijen in Den Haag vinden het veel te ver gaan.