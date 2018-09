Voortvluchtige van opsporingslijst gehaald

Wel is zijn foto onder alle agenten verspreid en wordt hij gezocht. De politie heeft inmiddels twintig tips ontvangen over de 23-jarige crimineel, die dinsdagochtend ontsnapte uit een psychiatrische instelling in Den Dolder.

Pas twee dagen na zijn verdwijning verspreidde de politie een opsporingsbericht, waarin werd gesteld dat Benhadi niet zou schromen vuurwapengeweld te gebruiken.

Onduidelijk is echter hoe Benhadi heeft kunnen vluchten. Volgens het opsporingsbericht heeft hij zich „aan zijn detentie onttrokken”. Volgens zijn raadsman Peter Plasman liep zijn cliënt vermoedelijk gewoon buiten en is hij niet teruggekomen. „Ik kan dat niet rijmen met het opsporingsbericht”, zegt Plasman. „Het beeld dat van mijn cliënt wordt opgeroepen is dat van een wildeman die met schuim om de mond is gevlucht en levensgevaarlijk is.”

Volgens Benhadi's raadsman past dat beeld niet bij het open karakter van de inrichting waar hij verbleef voor een anti-agressietraining. Plasman: „Er moet toch een inschatting zijn gemaakt of zijn verblijf daar verantwoord was.”

De Dienst Justitiële Inrichtingen van het ministerie van Veiligheid en Justitie wil niet zeggen onder welke omstandigheden de man is gevlucht en wat het geldende regiem is in de inrichting in Den Dolder. Evenmin zegt de dienst verantwoordelijk te zijn voor de inhoud van het opsporingsbericht. „Het gevangeniswezen voert rechterlijke vonnissen uit, waaronder opgelegde anti-agressietrainingen”, aldus een woordvoerder van DJI.

De voortvluchtige zou in november vrijkomen na een celstraf van drie jaar voor geweld en wapenbezit, die hij voor zijn tijdelijke overplaatsing naar Den Dolder in Zwolle uitzat. Ali is de broer van Anouar Benhadi, die in mei werd veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de dubbele liquidatie in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt eind 2012.

Benhadi woonde voor zijn detentie in Amsterdam-West. De politie vermoedt dat hij zich daar schuilhoudt, in de buurt van zijn vroegere sociale omgeving.