Scholieren vinden uzi tijdens Cleanup Day in Amsterdam-Noord

De scholieren deden mee aan de Amsterdam Cleanup Day toen ze de vondst deden. Op de Facebookpagina van de Politie Basisteam Boven IJ is te lezen dat een jongetje het wapen voorzichtig had opgepakt en aan de meester liet zien. „Gelukkig had hij zijn handschoenen al aan, want zodoende kwamen zijn vingerafdrukken niet op het wapen.”

Een vuurwapendeskundige constateerde vervolgens dat om een echte uzi ging. Hoe het wapen er terecht is gekomen, is niet bekend. Volgens de politiewoordvoerster wordt het onklaar gemaakt en vernietigd. Het jongetje heeft de politie wel moeten beloven dat als hij in de toekomst weer een wapen vindt, hij die niet zelf zal oppakken of aanraken.