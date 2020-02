Een Iraans meisje met een mondkapje in de hoofdstad Teheran. Ⓒ Foto EPA

AMSTERDAM - Terwijl Covid-19 huis blijft houden in China, breidt het virus zich ook buiten de oorspronkelijke besmettingshaard steeds verder uit. Behalve een explosie van ziektegevallen in Italië - zie pagina 3 - is met name Iran een opmerkelijke plek voor het coronavirus om op te duiken.