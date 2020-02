Een Iraans meisje met een mondkapje in de hoofdstad Teheran. Ⓒ Foto EPA

AMSTERDAM - Terwijl het coronavirus, ook Covid-19 genoemd, huis blijft houden in China, breidt het virus zich ook buiten de oorspronkelijke besmettingshaard steeds verder uit. Behalve een explosie van ziektegevallen in Italië is met name Iran een opmerkelijke plek voor het coronavirus om op te duiken.