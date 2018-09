Herdenking in Grabovo voor slachtoffers MH17

In Grabovo in Oost-Oekraïne is vrijdag de herdenking van de slachtoffers van vlucht MH17 begonnen. Na een kerkdienst, die ongeveer een uur duurde, volgt een korte processie naar het MH17-monument in het dorp. Enkele tientallen bewoners, veelal vrouwen, kwamen naar de kerk. Ook buiten stonden mensen.