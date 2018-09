Uitslag Stelling: Niemand te oud om te leren

Tot voor kort waren de 85-plussers nauwelijks actief op internet, maar zij blijken aan een inhaalslag bezig. Een op de zes gebruikt een tablet, de eenvoudige computer met aanraakscherm. Een prima ontwikkeling, zo vindt de overgrote meerderheid, zo blijft iedereen 'bij de tijd'. "Een kind van twee jaar kan met een iPad omgaan dus voor 85-plus moet het ook geen probleem zijn", stelt een respondent.

"Mijn moeder schreef tot haar overlijden met 98 jaar nog e-mails", laat iemand niet zonder trots weten. Een ander zegt: "Ben zelf 76 jaar. Ik vind dat internet bij het tegenwoordige leven hoort en regel dan ook alles digitaal."

Geweldig dat ouderen met de ontwikkelingen meegaan, als zij zich ook maar goed bewust zijn van de gevaren, stellen velen. Zij zijn bang dat deze groep een makkelijke prooi is voor internetcriminelen.

Het verrast de meesten niet dat veel 85-plussers de stap naar online hebben gemaakt. "Als je alleen overblijft, wil je graag wat afleiding en contact met anderen. Het internet is daartoe het makkelijkste middel, vooral als je doof begint te worden." En: "Wanneer je de deur niet meer uitkunt, is het een mooie manier om contact te houden met de familie en de wereld. Door bijvoorbeeld vogeldagboek.nl heeft mijn inmiddels aan een spierziekte overleden vader toch nog van de natuur kunnen genieten."

Gemeenteloket

Twee derde van de respondenten denkt overigens dat ouderen de stap naar digitaal vooral maken omdat ze wel moeten. Bijna alles wordt tegenwoordig online geregeld. "Politie, gemeenteloket en banken bijvoorbeeld verwijzen je, zelfs aan de ene overgebleven fysieke balie nota bene, naar hun eigen websites voor aanvragen, aangiften of overboekingen."

Maar niet iedereen wil digitaal. Een respondent reageert: "Mijn vader is 89 en heeft totaal geen behoefte aan internet, maar maakt zich af en toe wel zorgen of hij bank-, verzekerings- en zorgzaken in de toekomst nog kan doen zonder". Dergelijke zaken moeten te allen tijde ook buiten internet om geregeld kunnen worden, zo klinkt het in meerdere reacties.

Ook al omdat er genoeg mensen zijn die niets van internet begrijpen. "Alleen pientere en nieuwsgierig gebleven ouderen kunnen de digitale ontwikkelingen nog blijven snappen. De al wat vergeetachtige oudere die er niet mee overweg kan, mag in deze maatschappij 'verrekken'", schrijft er een. Een ander geeft als voorbeeld: "M'n moeder is net 60 en snapt een mobiel niet eens, tot grote hilariteit van mijn kleuters".

Bijna 80 procent zegt niet meer zonder internet kunnen, ook de oudere respondenten niet. De meesten gebruiken de computer of tablet vooral om dingen op te zoeken, de krant te lezen of te bankieren.

Ruim de helft denkt dat met de inhaalslag van de alleroudsten op internet de digitalisering van de maatschappij een feit is, maar niet iedereen is daar gelukkig mee. "Als ze internet net zo vaak gebruiken als onze jongeren, gaan we in sneltreinvaart naar een heel onpersoonlijke samenleving toe."