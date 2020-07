Verdachte opgepakt na dood man uit Geleen

Een tijd lang was niet duidelijk of de man door een misdrijf om het leven was gekomen. Maar na onderzoek kwam de 50-jarige Maastrichtenaar in beeld, die inmiddels verdacht wordt van moord of doodslag, aldus de politie.

Over de aard van de verwondingen waaraan het slachtoffer overleden is, kon de politie niets zeggen. Ook niet over de relatie tussen beide mannen en het motief voor de vermeende moord.