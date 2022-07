Tweede kindje in het ziekenhuis Vrouw overleden na ongeval op Veluwemeer, naar vader en kind wordt nog gezocht

BIDDINGHUIZEN - Bij een ongeluk op het Veluwemeer met een kano, met daarin vier personen, is een vrouw overleden. Een kind ligt in het ziekenhuis. De politie is nog op zoek naar twee slachtoffers, de vader en een tweede kindje.