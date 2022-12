’Nederland levert verdachte modellenagent Shai A. volgende week uit aan Israël’

Onder meer de Times of Israel heeft van de politie in Tel Aviv vernomen dat A. op 3 januari zal landen in Israël. Hij zal zich daar moeten verantwoorden voor in totaal 26 aanklachten van verkrachting en andere zedendelicten.

Shai A. werd in augustus opgepakt, nadat hij op 44-jarige leeftijd bijna een jaar als voortvluchtig te boek stond. Op foto’s was te zien hoe de veertiger in een zwart T-shirt en met zwarte pet geboeid werd afgevoerd door politie rond het Leidseplein, in hartje Amsterdam. Hij zou daar zijn herkend door een agent en zijn opgepakt toen hij een restaurant verliet.

Seksueel geweld

In november oordeelde de rechtbank dat er geen bezwaren waren tegen de uitlevering van de man. A. was in Hongarije toen de Joodse staat een zaak tegen hem begon en weigerde naar Israël te reizen. De aangiften liegen er niet om. Een van de vrouwen die een klacht indiende, rept volgens media uit het land van verkrachting. Een van de slachtoffers beweert dat A. met haar een kamer binnenkwam, de deur dichtsloeg, naar haar toe liep en ’zijn handen naar binnen stak en met zijn vingers duwde’. Het slachtoffer zei ook dat hij zijn broek uitdeed en haar middel met geweld vastgreep.

Bekijk ook: Modellenscout gearresteerd in Amsterdam op verdenking van tientallen zedenmisdrijven

Volgens een tv-progamma bedreigde hij een deel van deze dames zodat zij niet naar de politie zouden stappen. Hij claimde goede connecties te hebben binnen de politie, waardoor aangifte kansloos zou zijn. „Hij heeft geen probleem als je naar de politie stapt, omdat hij daar iedereen kent”, aldus een voormalige medewerker in het programma Hazinor. In 2009 betaalde A. ruim 30.000 euro ’zwijggeld’ aan een model dat hij seksueel had belaagd. Het programma liet ook seksueel getinte berichten zien die A. stuurde naar vrouwen, onder wie enkele minderjarigen.

Bekijk ook: Israëlische modellenagent die wordt verdacht van seksueel geweld kan worden uitgeleverd

Aanranding

De Israëliër heeft altijd ontkend. Zijn advocaat Herman Loonstein zag in november ook genoeg lichtpuntjes in het besluit rond de uitlevering. „Hij kan worden uitgeleverd wegens twee verdenkingen van aanranding”, legde hij destijds uit na de zitting. „De regels schrijven voor dat hij alleen daarvoor terecht kan staan. Voor alles wat er bovenop zou komen, is de toestemming van de minister nodig. Dat zegt wel iets.”

Hij vervolgde: „Geen toestemming om uit te leveren was het beste geweest natuurlijk, maar hier kan hij mee leven. Omdat uit niets blijkt dat het verhaal zo erg is als in Israëlische media werd geschetst. Hij heeft alle vertrouwen in een goede afloop.”