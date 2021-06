Vier hondjes dood na woningbrand door airco: baasje in ziekenhuis

Op het moment dat de uitslaande brand ontstond, had het echtpaar dertien hondjes in een speciale aanbouw aan hun woning. Vier dieren zijn voor behandeling meegenomen in de dierenambulance en de andere vijf zijn er zonder ernstige verwondingen van af gekomen. Nog eens vier andere viervoeters overleefden het dus niet.

In zijn poging om de dieren van een wisse dood te redden, heeft de man des huizes dusdanig veel rook ingeademd dat hij moest worden opgenomen in het ziekenhuis in Zutphen. Zijn echtgenote kon de woning tijdig verlaten. „Opnieuw is met deze tragedie aangetoond dat een rookmelder in huis levens kan redden”, aldus woordvoerder René Bierman van de Gelderse brandweer.

Airco

De vrouw had volgens hem een vreemd geluid gehoord in de mobiele airconditioning, maar was naar bed gegaan toen ze had gekeken en meende dat er niets aan de hand was. „Even later knalde het apparaat opnieuw en meteen sloegen de vlammen eruit, waarna een fikse brand ontstond.”

Jack Hulsman die vlak bij het echtpaar woont, werd ook gewekt door de harde knallen. Hij zag dat er een enorme zwarte rookpluim uit de woning kwam. „Ik had de ontploffing nog maar net gehoord, of de gordijnen stonden al in lichterlaaie. Binnen een paar minuten hing er een enorme wolk van gitzwarte rook rond de woning. Ik heb gelijk 112 gebeld en binnen een paar minuten was de brandweer met twee bluswagens ter plaatse”, aldus de buurtbewoner.

Volgens de brandweer konden vijf honden in veiligheid worden gebracht nadat ze over de schutting met de buren waren getild. Omstanders zagen ook dat brandweerlieden enkele honden naar buiten wisten te brengen. De viervoeters zijn op straat gereanimeerd en kregen zuurstof toegediend.

De vrouw kon snel in veiligheid worden gebracht. Maar bij de man duurde het iets langer omdat hij op de bovenverdieping lag te slapen en daarna nog probeerde de dieren te redden. Volgens de brandweer had hij daardoor intussen al veel rook ingeademd. Hij is voor nader onderzoek per ambulance naar het ziekenhuis in Zutphen vervoerd, waar hij moest worden opgenomen. Zijn echtgenote is bij buren opgevangen.