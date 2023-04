Laatste evacuatievlucht vanuit Soedan aangekomen in Eindhoven

Van Dueren zei na aankomst in Eindhoven dat nu meer dan tweehonderd Nederlanders in veiligheid zijn gebracht, via vluchten van de luchtmacht of van andere landen. De meeste Nederlanders van wie bij het ministerie van Buitenlandse Zaken bekend was dat ze in Soedan waren, zijn inmiddels uit het Afrikaanse land geëvacueerd. Volgens Van Dueren is er nog een aantal mensen met een Nederlands paspoort in Soedan. „Die konden gisteren deze vlucht niet bereiken, meestal om veiligheidsreden of omdat ze te ver weg zaten. We proberen of ze op een andere manier in veiligheid gebracht kunnen worden.”

Nederland heeft in totaal ongeveer 250 mensen geëvacueerd met deze defensievluchten, onder wie zo’n honderd Nederlanders en circa honderdvijftig mensen van achttien verschillende nationaliteiten. Andere landen hebben pakweg honderddertig Nederlanders geëvacueerd via de lucht en over land, laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten.

’Veel waardering’

Defensieminister Kajsa Ollongren is tevreden over de evacuaties. „Ik heb buitengewoon veel waardering voor het werk van onze ingezette militairen ter plaatse en voor de teams van Defensie en Buitenlandse Zaken die achter de schermen deze operatie mogelijk hebben gemaakt. Er is letterlijk dag en nacht doorgewerkt om in samenwerking met elkaar en met internationale partners de mensen te evacueren.”

Evacuatie via de lucht zit er niet meer in, omdat het bij het vliegveld te onveilig is geworden. „Daar wordt geschoten”, zei luitenant-kolonel Theo Spijksma, die de leiding had over de evacuatievluchten. „De evacuatie zal nog doorgaan, maar dan over de weg en via de zee.” Volgens een woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken worden die evacuaties echter niet door Nederland uitgevoerd.

In het vliegtuig dat zondagmiddag in Eindhoven aankwam zaten ook ruim tweehonderd militairen. Zondagavond is op Eindhoven nog een C-130 Hercules met bemanning en in Soedan gebruikt materiaal geland.