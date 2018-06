Rutte: vertrouwen in Grieken nog niet terug

Het vertrouwen moet echt worden teruggewonnen door de Griekse kant, aldus de premier. Het feit dat het Griekse parlement woensdagavond overeenstemming bereikte over het akkoord en de eerste bezuinigingen en hervormingen heeft doorgevoerd, noemde hij een „belangrijke stap”.

Vanwege dat gebrek aan vertrouwen zal financiële steun aan de regering van premier Alexis Tsipras in stapjes gebeuren, zei Rutte. En de Grieken zullen steeds met „concrete stappen” moeten laten zien dat ze meewerken aan het programma.

In het najaar zullen de geldschieters van Griekenland volgens Rutte kijken of er lastenverlichting nodig is en of het mogelijk is. Hij wilde daar niet op vooruitlopen, maar sloot het ook niet uit. Vooral D66 en GroenLinks dringen hier op aan, omdat de Grieken dan meer perspectief krijgen. De VVD van Rutte zelf is daar niet voor en wil druk houden op de Grieken, onder meer door het hulpprogramma meteen te stoppen als Athene zich niet houdt aan de afspraken.

Rutte denkt dat de miljardenschuld die Griekenland heeft opgebouwd houdbaar is. De jaarlijkse lasten zijn te dragen in de begroting, zei hij, door de soepele voorwaarden voor de afbetaling van de schuld.

De Tweede Kamer is voor een tweede keer teruggekomen van reces om te praten over Griekenland.